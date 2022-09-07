Bodrum'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.09.2022 11:21
Bodrum'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyindeki 1 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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