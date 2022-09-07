Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyindeki 1 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bodrum'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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