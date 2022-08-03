Yunanistan unsurlarının geri ittiği göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarının geri ittiği göçmenler kurtarıldı

03.08.2022 12:13
Yunanistan unsurlarının geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan unsurlarının geri ittiği göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarının geri ittiği göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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