Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.08.2022 16:06
Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Akyarlar açıklarında İstanköy Adası'na doğru yüzen bir grubun boğulma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğunun bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, dalgıç kıyafeti giymiş denizdeki 3 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Hüseyin Burnu önlerinde devriye atan ekipler, dalgıç kıyafetiyle İstanköy Adası istikametinde yüzerek ilerleyen 3 düzensiz göçmen daha olduğunu gördü.

Bu kişileri de kurtaran ekipler, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 6 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni Turgutreis Limanı'na getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, İstanköy, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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