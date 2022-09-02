Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından 3 düzensiz göçmenin yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalıştığı tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan göçmenler bota alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika