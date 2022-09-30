Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.09.2022 22:14
Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Karaada'da yardım talebinde bulunan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Karaada'da yardım talebinde bulunan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi yönlendirildi.

Ekipler, adadaki 39 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Karaada, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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