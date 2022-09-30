Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi yönlendirildi.

Kaynak: AA

Karaada, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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