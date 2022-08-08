Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı - Son Dakika
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Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı

08.08.2022 16:06
Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda turistlerin içerisinde bulunduğu bir tur teknesine başka bir tur teknesinin çarpmasıyla büyük şok yaşarken, olayda bir Rus turist hafif şekilde yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda turistlerin içerisinde bulunduğu bir tur teknesine başka bir tur teknesinin çarpmasıyla büyük şok yaşarken, olayda bir Rus turist hafif şekilde yaralandı.

Olay, Bitez'de bulunan Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum merkezden 2'si çocuk 6 Rus turisti, Akvaryum Koyu'na götüren Poppy isimli tur teknesi koya yanaştı. O esnada Arancia isimli başka bir tur teknesi hızlı bir şekilde duran teknenin ön tarafına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile, çarpan teknenin çapası diğer teknenin kamarasına girdi. Kaza nedeniyle turistler büyük panik yaşarken, teknedeki görevliler uzun süre denizin ortasından çapayı çıkarmaya çalıştı. Çarpışma sırasından tekneden bulunan turistlerden birinin ise hafif şekilde yaralanarak özel bir hastanede tedavi altına alındığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlar amatör kamera tarafından anbean kayıt altına alındı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

turist, Bodrum, Bitez, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı - Son Dakika
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