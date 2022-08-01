Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı - Son Dakika
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Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

01.08.2022 11:12
Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yapan 12 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yapan 12 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye kurtarma botu yönlendirdi. KIYEM-6 can kurtarma botu açık denizde sürüklenen 12 metre boyundaki tekneyi bota yedekleyerek Gümbet Limanı'na yanaştırdı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karaada, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı - Son Dakika
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