Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız... - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız...

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin de yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık Adana'da yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız..., System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin de yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık Adana'da yakalandı.

Bodrum, Adana, Eylül, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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