Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız... - Son Dakika

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız...
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin de yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık Adana'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:22 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin de yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık Adana'da yakalandı.
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