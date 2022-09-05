EVİNDEKİ YANGINDA, 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN ATLAYAN KADINDAN ACI HABER

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında, oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atlayan Muhterem Dokgözoğlu'ndaden (65) acı haber geldi. Vücudunda yanık ve kırıklar olan Dokgözoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yangın, dün Bahçelievler Mahallesi 7071 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında elektrik kontağından çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa süre içeresinde tüm evi sardı. Evde bulunan Muhterem Dokgözoğlu, panikle 2'nci kat penceresinden atladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dokgözoğlu, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Dokgözoğlu'nun vücudunda yanıklar ve kırıklar olduğu belirtildi. Dokgözoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin su sıkarak müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için Aya Arama Kurtarma Ekipleri de destek verdi. Hem itfaiye hem de gönüllerin desteğiyle, alevler 1 saatte güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bölgedeki özel bir hastanede tedaviye alınan Dokgözoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dokgözoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli tı Kurum morguna gönderildi. Dokgözoğlu'nun cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüleceği bildirildi. Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)-