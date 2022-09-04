Yangında mahsur kaldığı 2'nci kat penceresinden atladı; ağır yaralandı - Son Dakika
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Yangında mahsur kaldığı 2'nci kat penceresinden atladı; ağır yaralandı

04.09.2022 17:46
Yangında mahsur kaldığı 2'nci kat penceresinden atladı; ağır yaralandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında oturduğu 2'nci kattaki dairede mahsur kalan Muhterem Tokgöz (65), pencereden atladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında oturduğu 2'nci kattaki dairede mahsur kalan Muhterem Tokgöz (65),  pencereden atladı. Vücudunda yanıklar olan ve ağır yaralanan Tokgöz hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Bahçelievler Mahallesi 7071 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa süre içeresinde tüm evi sardı. Evde bulunan Muhterem Tokgöz, panikle 2'nci kat penceresinden atladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tokgöz, bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tokgöz'un vücudunda yanıklar ve kırıklar olduğu belirtildi. Tokgöz'ün durumunun ağır olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin su sıkarak müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için Aya Arama Kurtarma Ekipleri de destek verdi. Hem itfaiye hem de gönüllerin desteğiyle, alevler 1 saatte güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangında mahsur kaldığı 2'nci kat penceresinden atladı; ağır yaralandı - Son Dakika
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