20 yaşındaki genci kan davası yüzünden öldürmüşler - Son Dakika
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20 yaşındaki genci kan davası yüzünden öldürmüşler

02.09.2022 12:31
20 yaşındaki genci kan davası yüzünden öldürmüşler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda bulunması ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda bulunması ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kenan'ın kan davası nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi.

29 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Bodrum- Güvercinlik arasındaki yol kenarında ormanlık alanda kimliği belirsiz bir ceset bulunmuştu. Gökçeler mevkiinde seyir terasını geçtikten sonraki keskin virajın olduğu bölgeye denize girmeye gelen 2 genç, ormanlık alanda bir kişiyi başından vurulmuş halde buldu. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle arama yapıldı.

Üzerinden kimlik çıkmadı

Olay yerinde ceset üzerinde yapılan ilk incelemede başın arka kısmından sıkılan kurşunun alından çıktığı öğrenildi. Ayağında terlik ve üzerinde şort tişört bulunan şahısta kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uzunay'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Patnos'a götürüldü ve orada toprağa verildi.

Ceset, 20 yaşındaki inşaat işçisine ait

Cesedin kime ait olduğu ise ertesi gün belli oldu. Cesedin, Ağrı Patnos doğumlu 20 yaşındaki Kenan Uzunay'a ait olduğu ortaya çıktı. Uzunay'ın birkaç ay önce Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne geldiği ve inşaat işinde çalıştığı bildirildi.

Telefonla konuşup evden çıktı, bir daha dönmedi

Cinayete kurban giden gencin arkadaşları, olaydan bir gün önce akşam saatlerinde Kenan Uzunay'ın telefonla konuştuktan sonra 'tamam abi geliyorum' deyip kaldığı yerden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Kenan Uzunay'ın şu anda cezaevinde bulunan babasının 2008 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde başka bir kişiyi, başına keserle vurarak öldürdüğü belirtilirken soruşturma kan davası üzerine yoğunlaştırıldı.

Cinayetin nedeni kan davası çıktı

Soruşturma çerçevesinde İzmir, Isparta ve Burdur İl Emniyet Müdürlükleri ile jandarma tarafından eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda M.D. ve F.K. İzmir'de, N.C. Isparta'da, Y.E. ve S.C. Burdur'da gözaltına alındı.

14 yıllık kan davasında öldürüldü

Soruşturmada cinayetin, 2008 yılında Ağrı Patnos'ta öldürülen adamın yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla işlediği belirlendi. Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevki sırasında jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının sorduğu "Kenan'ın neden öldürdünüz, kan davası mı vardı" sorusuna "Haberim yok" şeklinde cevap verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genci kan davası yüzünden öldürmüşler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 yaşındaki genci kan davası yüzünden öldürmüşler - Son Dakika
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