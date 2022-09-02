Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

02.09.2022 21:34
Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın ormanlık alanda başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın ormanlık alanda başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bodrum- Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde yaşanan cinayete ilişkin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin yerlerini tespit etti.

İzmir, Burdur ve Isparta emniyet müdürlükleri ile yürütülen çalışmalar sonucu 5 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.D, F.K. ve N.C. tutuklandı, Y.E. ve S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın Uzunay'ın babasının 2008'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde öldürdüğü kişinin yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Güvercinlik Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını ve başında kan olduğunu fark etmiş, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmişti.

İncelemede, 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın baş bölgesinden aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmişti.

YORUMLAR
500
20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! 20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2) Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2)
Kaynak: AA

Güvercinlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:17 Rusya, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı en büyük kozunu oynadı! Doğal gaz sevkiyatı süresiz durduruldu
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 Ümraniyespor-Trabzonspor maçı canlı anlatım! İstanbul'da golün eli kulağında, akın akın geliyorlar
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:50 Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 21:34:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement