Kan davası cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika
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Kan davası cinayetinde 3 tutuklama

02.09.2022 23:02
Kan davası cinayetinde 3 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki Kenan Uzunay'ın kan davası nedeniyle başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda ölü bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki Kenan Uzunay'ın kan davası nedeniyle başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda ölü bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde Bodrum- Güvercinlik arasındaki yol kenarında ormanlık alanda kimliği belirsiz bir ceset bulunmuştu. Gökçeler mevkisinde seyir terasını geçtikten sonraki keskin virajın olduğu bölgeye denize girmeye gelen 2 genç, ormanlık alanda bir kişiyi başından vurulmuş halde buldu.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle de arama yapıldı.

Olay yerinde ceset üzerinde yapılan ilk incelemede başın arka kısmından sıkılan kurşunun alından çıktığı öğrenildi. Ayağında terlik ve üzerinde şort tişört bulunan şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri sonrası aile tarafından alınan cenaze, memleketi Patnos'ta toprağa verildi.

Cesedin kimliği ise ertesi gün belli oldu. Cesedin, Ağrı Patnos doğumlu 20 yaşındaki Kenan Uzunay'a ait olduğu ortaya çıktı. Uzunay'ın birkaç ay önce Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne geldiği ve inşaat işinde çalıştığı bildirildi.

Cinayete kurban giden gencin arkadaşları, olaydan bir gün önce akşam saatlerinde Kenan Uzunay'ın telefonla konuştuktan sonra 'tamam abi geliyorum' deyip kaldığı yerden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyledi.

Kenan Uzunay'ın şu anda cezaevinde bulunan babasının 2008 yılında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişiyi başına keserle vurarak öldürdüğü tespit edilince soruşturma kan davası üzerine yoğunlaştırıldı.

Soruşturmada cinayetle bağlantıları olduğu tespit edilen isimlere İzmir, Isparta ve Burdur İl Emniyet Müdürlükleri ile jandarma tarafından eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda M.D. ve F.K. İzmir'de, N.C. Isparta'da, Y.E. ve S.C. ise Burdur'da gözaltına alındı.

Soruşturmada cinayetin, 2008 yılında Ağrı Patnos'ta öldürülen şahsın yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla işlendiği belirlendi. Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevki sırasında jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının sorduğu "Kenan'ın neden öldürdünüz, kan davası mı vardı" sorusuna "Haberim yok" şeklinde cevap verdi.

5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E. ve S.C. ise adlı kontrol şartıyla tutuklandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Patnos, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kan davası cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika

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