Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı - Son Dakika
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Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı

26.08.2022 20:54
Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 ayrı evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 ayrı evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Akyarlar Mahallesinde geçen 6 ve 8 Ağustos tarihlerinde 3 ayrı evden hırsızlık yapıldı. 3 olayda vatandaşların ziynet eşyaları çalındı. İhbarın ardından Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, olayının fail veya faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu, İ.Ç., E.Ç., H.Ç., E.Ç. ve S.D. isimli şahıslar tespit edildi. Şüphelilerin ikamet ettikleri adreste yapılan aramada; 2 adet markası bilinmeyen 9 mm. tabanca, 12 adet fişek, 1 adet çakı, 30 Avro, 1 dolar, 5 bin 370 TL nakit para, 1 adet kol saati, 8 adet yüzük, 3 çift küpe, 2 adet kolye, 2 adet bileklik, 2 adet zincir, 15 gr. kenevir tohumu, 8 gr. kubar esrar, 46 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken adli işlemlere başlandığı bildirildi. Çalınan malzemelerden teşhis edilen altın takılar sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Akyarlar, Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı - Son Dakika
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