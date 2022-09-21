Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

21.09.2022 20:18
Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motor yatta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

TCSG-313 tarafından durdurulan motor yatta yapılan aramada, 37 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri ve şüpheliyi Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

YORUMLAR
500
Muğla haber | Bodrum'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama Muğla haber | Bodrum'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor
Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement