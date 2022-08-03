Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede

03.08.2022 13:15
Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 81 kilo kokain ile 3 kilo skunkun ele geçirildiği operasyonda Ocean Blue' isimli ticari gemide gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 81 kilo kokain ile 3 kilo skunkun ele geçirildiği operasyonda Ocean Blue' isimli ticari gemide gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na 26 Temmuz günü hareket halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler, ticariyi gemiyi takibe aldı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yatın kaptanı, yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen yoluna devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yattaki 4 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU DENİZE ATMIŞLARBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi.MOTOR YATTA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIEkiplerce ele geçirilen 81 kilo kokain, 3 kilo skunk Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bahçesinde sergilenip, basına gösterildi. 30 Temmuz'da adliyeye sevk edilen A.K.E., M.Ş., A.O. ve İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerce kıyıda ve denizde arama çalışmaları aralıksız sürerken, 'Ocean Blue' isimli ticari gemideki 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., Y.T., T.G., B.O., N.B., H.Ö., S.Ş., M.G., N.A., M.A., E.I., S.D., H.A., M.C., adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Çocukların lösemi tedavisine Bodrum'da tatil desteği Çocukların lösemi tedavisine Bodrum'da tatil desteği Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor
Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement