Bodrum- Güvercinlik kara yolu kenarındaki ormanda 29 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, plaja gitmek için bölgeden geçen 2 kişi, erkek cesedi buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan kişinin başının arkasından tabancayla vurulduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı - Son Dakika

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