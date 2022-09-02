ORMANDAKİ CİNAYET 'KAN DAVASI' ÇIKTI; 5 GÖZALTI - Son Dakika
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ORMANDAKİ CİNAYET 'KAN DAVASI' ÇIKTI; 5 GÖZALTI

02.09.2022 13:25

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ağrılı inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın (20) ormanda başından tabancayla vurulup öldürüldüğü cinayetin, 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ağrılı inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın (20) ormanda başından tabancayla vurulup öldürüldüğü cinayetin, 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bodrum- Güvercinlik kara yolu kenarındaki ormanda 29 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, plaja gitmek için bölgeden geçen 2 kişi, erkek cesedi buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan kişinin başının arkasından tabancayla vurulduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cesedin bulunduğu bölgede arama yaptı. Dedektörün de kullanıldığı aramalarda, delil olabilecek ipucu arandı. Jandarmanın araştırmasında ölen kişinin, Bodrum'da inşaatta çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Uzunay, 30 Ağustos'ta Patnos'ta toprağa verildi.

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda, ekiplerin çalışmasıyla olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin izine ulaşıldı. İncelemelerde şüphelilerin şehir dışında olduğu tespit edildi. Eş zamanlı olarak Burdur, İzmir ve Isparta emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Adresleri tespit edilen M.D., F.K. İzmir'de, S.C., Y.E. Burdur'da ve N.C. Isparta'da yakalanıp gözaltına alındı. 5 şüpheli Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerin, 14 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Patnos'ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni N.C.'nin intikam almak için Kenan Uzunay'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Olay günü şüphelilerin Turgutreis'te yaşayan Uzunay'ı telefonla arayıp dışarı çağırdığı ve olay yerine götürerek öldürdüğü belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sıkı güvenlik önlemleriyle jandarma kontrolünde adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusunu yanıtsız bırakan şüphelilerden bazılarının yüzlerini kapattığı görüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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