Cinayete kurban gencin kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Cinayete kurban gencin kimliği tespit edildi

30.08.2022 11:24
Cinayete kurban gencin kimliği tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda bulunan cesedin 20 yaşındaki Kenan Uzunay olduğu tespit edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda bulunan cesedin 20 yaşındaki Kenan Uzunay olduğu tespit edildi.

Olay, Bodrum- Güvercinlik yolunda meydana geldi. Seyir terasını geçtikten sonraki keskin virajın olduğu bölgeye denize girmeye gelen 2 genç, ormanlık alanda bir kişiyi başından vurulmuş halde bulmuştu. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle de arama yapıldı. Başın arka kısmından sıkılan kurşunun kaşından çıktığı öğrenilirken ayağında terlik ve üzerinde şort tişört bulunan şahısta kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kime ait olduğu ise bugün belli oldu. Cesedin, Ağrı Patnos doğumlu 20 yaşındaki Kenan Uzunay'a ait olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Bodrum'da 300'den fazla kişi aynı anda zeybek oynadı Bodrum'da 300'den fazla kişi aynı anda zeybek oynadı Bodrum'da bir kişi ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu Bodrum'da bir kişi ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Güvercinlik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban gencin kimliği tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayete kurban gencin kimliği tespit edildi - Son Dakika
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