Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Farilya Mahallesi'ndeki tek katı evden duman yükseldiğini gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, evin büyük kısmını saran alevlere müdahale etti.
Söndürülen yanında, ev kullanılamaz hale geldi.
İlk incelemeye göre yangının buzdolabının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika