Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı - Son Dakika
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Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı

04.09.2022 17:50
Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kadın, ikinci kattan aşağı atlayarak yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kadın, ikinci kattan aşağı atlayarak yaralandı.

Turgutreis Mahallesi 7071 Sokak'ta bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Yangında evde alevlerin arasında kalan Muhterem Tokgöz isimli kadın binadan aşağı atlayarak yaralandı. Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen 65 yaşındaki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangında itfaiye ve Aya Arama Kurtarma ekipleri yangını söndürebilmek için büyük çaba harcadı.

Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı - Son Dakika

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