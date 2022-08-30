Uyuşturucu operasyonunda cephanelik ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda cephanelik ele geçirildi

30.08.2022 13:50
Uyuşturucu operasyonunda cephanelik ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Torba Mahallesi'nde E.Ö. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi alındı.

Şahsın ikametinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Arama neticesinde bir miktar kenevir bitkisi, bir miktar kubar esrar, bir miktar kenevir tohumu, 7 adet antika dolma av tüfeği, 3 adet 12 calibre ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 16 calibre ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 30 calibre M1 calibre piyade tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 102 şişe çeşitli marka ve ağırlıkta bandrollü ve bandrolsüz alkollü içecek ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor Bodrum'da ormanlık alanda başından silahla vurulan kişinin kimliği belirlendi Bodrum'da ormanlık alanda başından silahla vurulan kişinin kimliği belirlendi
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda cephanelik ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 13:50:45. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda cephanelik ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement