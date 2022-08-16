Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı

16.08.2022 15:01
Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu belediye ekiplerince iğneyle bayıltılarak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu belediye ekiplerince iğneyle bayıltılarak yakalandı.

Konacık Mahallesi Babürşah Caddesi'nde, bir evin bahçesinde yaralı yaban domuzu girdiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri adrese gitti.

Arka ayağından yaralı domuz, belediye ekibince yakalandı. Sakinleşmemesi üzerine üç uyuşturucu iğneyle bayıltılan yaban domuzu bölgeden alınarak, Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Ev sahibi Emel Nemutlu, köpeklerin sesiyle dışarıya çıktıklarında bahçede domuzu gördüklerini söyledi.

Arka bahçe kapılarının dağa açıldığını ifade eden Nemutlu, "Domuzlar buraya hep gelir, biz onlara su koyarız, besleriz, yemek artıkları koyarız. Daha önce evin yakınlarına domuz gelirdi ama bahçeye hiç girmezdi. Sanırım bu kez can havliyle geldi. Ayağı sanırım dağda kayalıkta kırılmış." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Konacık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı - Son Dakika
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