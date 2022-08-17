Kaza, geçen Cumartesi Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden moto kurye, yol ortasında duran şeride takılarak motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi yaralıya hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Moto kuryenin kanala düşme anı ve çevredekilerin yardıma koşması, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şeride takılan kurye kazılan kanala düştü - Son Dakika

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