Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

03.09.2022 10:48
Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yazlıktan hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yazlıktan hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde akşam saatlerinde önleyici kolluk devriyesinde icra eden jandarma ekipleri 27 yaşındaki Z.N. ile 28 yaşındaki A.Ç.'den şüphelenerek kontrol etmek istedi. 2 şahıs, üzerlerindeki sırt çantalarını atarak kaçmaya başladı.Takip üzerine yakalanan şahısların sırt çantasında antika özelliği taşıyan eşyaların bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların sorgusunda Almanya'da yaşayan 75 yaşındaki C.Ç.'nin yazlığından ev ve kişisel eşyaları çaldıklarını ifade ettiler. 2 şahsın ikametinde yapılan aramada çalıntı ev eşyaları ve 53 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalıntı malzemeler ev sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Evden hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli makamların karşısına çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! 20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! Denizde yüzerken yakalandılar Denizde yüzerken yakalandılar
Kaynak: İHA

Turgutreis, Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement