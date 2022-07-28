Yalıkavak Marina 'ya getirilen lüks yatın ağır hasar aldığı görüldü. Olayla ilgili gözaltıların olduğu, soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bodrum açıklarında seyreden ve uyuşturucu ihbarı yapıldığı öne sürülen lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında gece saatlerinde kovalamaca yaşandı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayan lüks yat zor kullanılarak durduruldu - Son Dakika

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