Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü

Bu arada, yangın sırasında evin penceresinden atlayarak kaçmak isterken yaralandığı belirtilen Muhterem Dokgözoğlu, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu, pencereden atlayan bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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