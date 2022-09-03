Bodrum'da antika hırsızlarına tutuklama - Son Dakika
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Bodrum'da antika hırsızlarına tutuklama

03.09.2022 13:23
Bodrum'da antika hırsızlarına tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evden antika eşya çalan 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evden antika eşya çalan 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Ele geçirilen antika eşyalar, sahibine teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Eylül günü saat 18.00 sıralarında uygulama yaptıkları sırada şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüpheliler, yanlarındaki sırt çantasını bırakıp kaçtı. Ekipler Zindan N. (27) ve Aziz Ç.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada, çantada antika eşyalar bulundu. Şüpheliler, eşyaları çaldıklarını itiraf etti. Adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda çalıntı antikayla kişisel eşya ve 53 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalıntı eşyalar, ev sahibine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Turgutreis, Jandarma, Bodrum, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da antika hırsızlarına tutuklama - Son Dakika

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