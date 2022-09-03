Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Eylül günü saat 18.00 sıralarında uygulama yaptıkları sırada şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüpheliler, yanlarındaki sırt çantasını bırakıp kaçtı. Ekipler Zindan N. (27) ve Aziz Ç.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada, çantada antika eşyalar bulundu. Şüpheliler, eşyaları çaldıklarını itiraf etti. Adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda çalıntı antikayla kişisel eşya ve 53 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalıntı eşyalar, ev sahibine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Turgutreis, Jandarma, Bodrum, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da antika hırsızlarına tutuklama - Son Dakika

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