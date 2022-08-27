Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

27.08.2022 22:38
Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akyarlar Mahallesi'nde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının faillerinin bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.Ç. E.Ç. H.Ç. E.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 12 fişek, 30 avro, 5 bin 370 lira, kol saati, 8 yüzük, 3 çift küpe, 2 kolye, 2 adet bileklik, 2 zincir, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çalınan malzemelerden teşhis edilen altın takılar sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUMLAR
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Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı Kürek çekerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, Yunanlılar geri itti Kürek çekerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, Yunanlılar geri itti
Kaynak: AA

Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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