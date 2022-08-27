Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 12 fişek, 30 avro, 5 bin 370 lira, kol saati, 8 yüzük, 3 çift küpe, 2 kolye, 2 adet bileklik, 2 zincir, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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