Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı

21.09.2022 16:00
Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda yakalanan üç zanlıdan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 zanlının daha tutuklandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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