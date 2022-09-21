Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Fatih Ö, şehidin ailesi ile taraf avukatları ve şehidin meslektaşları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Efe Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, Fatih Ö'nün tutukluluk halinin devamına, Efe Ö'nün ise yurt dışı çıkış yasağı şartı ve adli kontrol halinin devamına karar vererek, sanık müdafilerinin son savunmalarının alınması için duruşmayı 27 Eylül Salı gününe erteledi.

Öte yandan bu tarihteki duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Olay

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de, polisin takip ettiği otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastanede tedaviye alınmıştı.

Fatih Ö. ve oğlu Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.