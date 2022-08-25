Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi - Son Dakika
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Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi

25.08.2022 17:30
Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ayak tarak kemiklerinde kırıklar tespit edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ayak tarak kemiklerinde kırıklar tespit edildi.

İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses'in Acıbadem Bodrum Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye getirildiğinde bilincinin açık olduğunu bildirdi.

Gerekli tetkiklerin hastanede hızlıca yapıldığını anlatan Şener, "Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıklar için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada ailesi ve sanatçı arkadaşları Tatlıses'i tedavi altında olduğu hastanede yalnız bırakmıyor.

Oğlu Ahmet Tatlı, hastane önünde yaptığı açıklamada, babasının kötü bir kaza atlattığını ifade etti.

Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Tatlı, "Gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Rabbim bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Şarkıcı Ebru Yaşar da ziyaret ettiği Tatlıses'in neşesinin yerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şaşkınlığı var ama dedim ki 'Seni bir kurşun öldürmemiş araba kazası vız gelir tırıs gider'. Akşama da sahne alacak, ayağında kırık var. Her şey yolunda, çocukları yanında. Şu anda sahne alacağım diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, üç kez arabanın içerisinde yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş."

Öte yandan, Bodrum'da yaşayan bazı sanatçı ve iş adamları da hastaneye gelerek Tatlıses'i ziyaret etti.

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi - Son Dakika
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