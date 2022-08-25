Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

25.08.2022 23:56
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesinden ambulansla ayrıldı.

Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen Yalıkavak'taki restorana gitti.

Tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı halde sahneye çıkan Tatlıses, şarkılarını seslendirdi. Kaza anına ilişkin de konuşan Tatlıses, araçlarının devrilmesini iki kayanın engellediğini söyledi.

Oğlu İdo Tatlıses'in öndeki araçta olduğunu, çarpışmadan sonra araçların ön bölümlerinin alev aldığını görmesiyle yoldan geçenleri durdurduğunu, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiklerini anlatan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmiyor. Ben de arabanın içindeyim. Kül olup gideceğiz. Bir arkadaş tüpü veriyor, söndürüyorlar ateşi. Ben 'Ne oldu?' diye soruyorum. 'Bize çarpan kamyon yanıyor.' diyorlar. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra görüntüleri izledim, 'Allah'ım ne kadar büyüksün.' dedim. Ne mucizelerin var. Bakın buradayız. 'Ben seyircimin karşısına çıkacağım, söz verdim onlara.' dedim, buradayız. İtfaiyeye, polislere, jandarmaya, hastanemize çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirtilmişti.

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Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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