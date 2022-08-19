6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olan şüpheli Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olan şüpheli Bodrum'da yakalandı

19.08.2022 20:54
6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olan şüpheli Bodrum'da yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan M.G. jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan M.G. jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda M.G. ile birlikte 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bodrum'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma operasyon yaptı. Bu kapsamda hakkında 2015 yılında tutuklu iken cezaevinden firar eden, 2 kez tehdit, 2 kez çocuğun cinsel istismarı ve haraket olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan arama ve yakalama kararı bulunan ve 7 yıldır firari olan M.G.'nin Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaşıldı. Jandama ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma ekipleri şüpheliye ait 2 farklı adresin olduğunu tespit etti. Eş zamanlı olarak adreslere baskın yapıldı. Operasyonda M.G. ile B.G. yakalanarak gözaltına alındı. 'Vana' isimli arama köpeğinin de destek verdiği arama çalışmalarında 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek, 1 samuray kılıcı, 1 bilgisayar, 1 tablet ile 37 CD ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


YORUMLAR
500
Kiralık villada uyuşturucu partisine operasyon Kiralık villada uyuşturucu partisine operasyon Bodrum'da firari hükümlü yakalandı Bodrum'da firari hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olan şüpheli Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:56 Finlandiya Başbakanı Marin, tepki toplayan partinin ardından uyuşturucu testi yaptırdı
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:40 AK Partili Özhaseki'den CHP'lilerin '15 milyon TL'lik köprü' iddialarına cevap: İspatlanırsa milletvekilliğinden istifa ederim
18:36 Aldıkları zammı öğrenen belediye işçileri, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 20:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olan şüpheli Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement