Helikopterle yapılan uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler kara ekiplerine bildiriliyor. Bu kapsamda uygulama noktalarında 312 araç denetlendi.

Kaynak: AA

Helikopter, Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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