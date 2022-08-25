Sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı - Son Dakika
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Sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı

25.08.2022 12:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpıştı. Şarampole devrilen minİbüste İbrahim Tatlıses'in de olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı - Son Dakika
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