Muğla 'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpıştı. Şarampole devrilen minİbüste İbrahim Tatlıses 'in de olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı - Son Dakika

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