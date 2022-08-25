Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

25.08.2022 19:36
Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Savaş M. idaresindeki 34 FJD 917 plakalı kamyonet, Bodrum-Milas kara yolu Torba Kavşağı yakınında, karşı yönden gelen Ersin G. yönetimindeki 48 ACN 018 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Ersin G'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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