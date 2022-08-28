Makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Makine arızası yapan tekne kurtarıldı

28.08.2022 11:46
Makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Karaada açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Karaada açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada mevkiinde makine arızası yapan ve içinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alınması üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 tahliye botu sevk edildi.

Açıt denizde sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya yanaştırıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı Bodrum'da hırsızlık şebekesine operasyon; 5 Gözaltı
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karaada, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
10:17 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 11:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: Makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement