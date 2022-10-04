Öte yandan, Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu - Son Dakika

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