Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

04.10.2022 11:16
Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu.

Sazköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Tolga Yabacı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve AKUT ekiplerince Yabacı'nın en son göründüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sazköy'deki gölette sabah yapılan çalışmalarda Yabacı'nın cesedine ulaşıldı. Göletten çıkarılan Yabacı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bölgeye gelen Yabacı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu - Son Dakika
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