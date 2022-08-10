Kamyonetle kırmızı ışıkta geçti, çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika
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Kamyonetle kırmızı ışıkta geçti, çarptığı motosikletli öldü

10.08.2022 15:42
Kamyonetle kırmızı ışıkta geçti, çarptığı motosikletli öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen B.A.'nın (27) kamyonetle çarptığı motosikletteki İmadet Karacan (43), hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen B.A.'nın (27) kamyonetle çarptığı motosikletteki İmadet Karacan (43), hayatını kaybetti. B.A., gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konacık kavşağında meydana geldi. Bitez'den Konacık'a giden B.A., iddiaya göre, yönetimindeki 34 CTG 463 plakalı kamyonetle kırmızı ışık ihlali yaparak İmadet Karacan'ın kullandığı 48 Y 2227 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karacan, motosikletten savrulup yola düştü. Kamyonet sürücüsü B.A. da kaza yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karacan, hayatını kaybetti. İmadet Karacan'ın, MUSKİ'nin Konacık'taki atık su arıtma tesisinde çalıştığı öğrenildi.Öte yandan B.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Konacık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetle kırmızı ışıkta geçti, çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika

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