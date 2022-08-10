KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN KAMYONET MOTOSİKLETE ÇARPTI 1 ÖLÜ

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen kamyonet sürücüsü motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İmadet Karacan (43) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada olay yerinden kamyonetiyle kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konacık Kavşağı'nda meydana geldi. B.A. (27) idaresindeki 34 CTG 463 plakalı kamyonet Bitez istikametinde Konacık'a seyir halindeyken iddiaya göre, kırmızı ışık kuralını ihlal ettiği sırada motosikletiyle kavşaktan çıkan İmadet Karacan yönetimindeki 48 Y 2227 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karacan motosikletten savrularak yere düştü. Kamyonet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karacan Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Karacan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan B.A.'yı yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından B.A. kaçtığı kamyoneti ile kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından B.A.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan, İmadet Karacan'ın MUSKİ'nin Konacık'taki atık su arıtma tesisinde çalıştığı öğrenildi.