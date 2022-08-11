Bodrum'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı

11.08.2022 19:04
Bodrum'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu. 2 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Mumcular Ovayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden 48 UR 643 kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü E.Ç. kamyonette sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ile kamyonette yolcu konumunda bulunan Ö.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya karışan kamyonette ağır hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı Eğlence mekanında Murda izdihamı Eğlence mekanında Murda izdihamı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
18:51 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 19:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement