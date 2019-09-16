Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
58 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:16 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.
Bodrum ilçesinin Karabağ
Mahallesi kırsalında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Amlevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma
ekiplerinin önlem aldığı bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi Denizli'de kızılçam ormanlarında yangın Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü