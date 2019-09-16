Son Dakika Haberleri: Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

Bodrum ilçesinin Karabağ Mahallesi kırsalında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Amlevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Karabağ, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi
Denizli'de kızılçam ormanlarında yangın Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 02:47:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]