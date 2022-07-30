Yangın, saat 15.30 sıralarında Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkiinde otluk ve makilik alanda çıktı. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllülerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları aralıksız olarak sürdü. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI - Son Dakika

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