BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkiinde otluk ve makilik alanda çıktı. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllülerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları aralıksız olarak sürdü. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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