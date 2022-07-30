BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI - Son Dakika
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BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI

30.07.2022 19:26
BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkiinde otluk ve makilik alanda çıktı. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllülerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları aralıksız olarak sürdü. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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