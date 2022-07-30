Yangın söndürme çalışmalarına, bölgede yaşayan vatandaşlar ile bazı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri de destek verdi.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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