Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

28.09.2022 23:40
Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilmeyen 09 N 1518 plakalı kamyonet ile 70 ABG 684 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde çarpıştı.

Kazaya karışan araçlara iki otomobil daha çarptı. Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet D'nin kullandığı 48 AAG 820 plakalı motosiklet ile M.A.T. idaresindeki 34 FNT 897 plakalı otomobil, Kızılağaç-Yalıçiftlik yolunda çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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