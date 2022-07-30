Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

30.07.2022 20:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yata ve ticari gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yata ve ticari gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılar A.K.E, M.Ş, A.O. ve İ.Ç'nin Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ticari gemide ve denizdeki aramalarda ele geçirilen 81 kilogram kokain ve 3 kilogram skunk maddesi de Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bahçesinde sergilendi.

Olay

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26 Temmuz'da Güllük Limanı'na intikal halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatılmış, ekipler söz konusu gemiyi takibe almıştı.

Takip sırasında ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari geminin Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığını tespit etmiş, ticari gemi durdurulmuş ancak motor yat tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştı.

Sahil Güvenlik'e ait 4 bot, bir dalış timi ve bir uçak ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından söz konusu yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılarak durdurulmuştu.

Ekiplerce motor yat, ticari gemi ve denizde yapılan incelemelerde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram, jandarma ekipleri tarafından da kıyıda yaklaşık 21 kilogram olmak üzere 81 kilogram kokain ve ayrıca ticari gemide yaklaşık 3 kilogram skunk ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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