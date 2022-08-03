Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

03.08.2022 12:00
Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yata ve ticari gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yata ve ticari gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 4 zanlının tutuklandığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürdü.

Operasyon doğrultusunda ticari gemideki 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26 Temmuz'da Güllük Limanı'na intikal halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatılmış, ekipler söz konusu gemiyi takibe almıştı.

Takip sırasında ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari geminin Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığını tespit etmiş, ticari gemi durdurulmuş ancak motor yat tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştı.

Sahil Güvenlik'e ait 4 bot, bir dalış timi ve bir uçak ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından söz konusu yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılarak durdurulmuştu.

Ekiplerce motor yat, ticari gemi ve denizde yapılan incelemelerde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram, jandarma ekipleri tarafından da kıyıda yaklaşık 21 kilogram olmak üzere 81 kilogram kokain ve ayrıca ticari gemide yaklaşık 3 kilogram skunk ele geçirilmiş, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum'da Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum'da İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz (2) İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz (2)
Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:23 Zika virüsü taşıyan sivrisinekler İstanbul'da: İlaçlama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:24:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement