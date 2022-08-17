Motokurye kanala düştü; o anlar kamerada - Son Dakika
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Motokurye kanala düştü; o anlar kamerada

17.08.2022 16:58
Motokurye kanala düştü; o anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin hakimiyetini kaybeden kurye, yoldaki kanala düşüp yaralanırken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin hakimiyetini kaybeden kurye, yoldaki kanala düşüp yaralanırken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13 Ağustos'ta Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Paket servise giden kurye, motosikletin hakimiyetini kaybedince elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü. Yardıma gelenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralanan motokuryeye kaza yerinde hemen müdahale etti. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokurye kanala düştü; o anlar kamerada - Son Dakika

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